Песков: нюансы проведения спецоперации уточняются со временем

Представитель Кремля отметил, что цели СВО остаются прежними.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансы проведения СВО уточняются со временем. Его слова приводит ТАСС .

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия (…), конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», — сказал Песков. По словам представителя Кремля, цели проведения спецоперации остаются прежними. Также он отметил, что вопросы стратегии и тактики являются прерогативой Минобороны России.