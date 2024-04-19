Названа дата отключения отопления в Рязани

С 24 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Названа дата отключения отопления в Рязани. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Постановление о завершении отопительного сезона подписал Виталий Артемов. С 24 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Отмечается, что организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с 24 апреля 2024 года приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.