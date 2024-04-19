На ГРПЗ подведены итоги заводского первенства по стрельбе

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели турнир по пулевой стрельбе.

Соревнования проходили в рязанском тире «Фаворит», где более 40 сотрудников предприятия состязались в меткости, которая оценивалась точностью попадания в мишень. Участникам давалось право на три пробных и пять зачетных выстрела из пневматической винтовки.

По итогам состязаний «золото» среди женщин завоевала старший инструктор-методист по физкультуре и спорту Наталья Булаева, набрав рекордные 44 очка. Второе место у контролера РЭАиП Виктории Лищишиной, третье заняла ведущий инженер-технолог Светлана Ромашкина.

Победителем среди мужчин стал старший мастер участка Александр Борисов, его результат — 41 очко. «Серебро» завоевал заместитель начальника отдела Виктор Лищишин, «бронза» у начальника участка Сергея Синева.

«Я не первый раз участвую в данном виде состязаний. Очень радует, что этот вид спорта с каждым годом набирает популярность среди заводчан. Все показали хорошие результаты, а также способность сконцентрировать внимание в нужную минуту. Ведь стрельба сама по себе очень эмоциональный вид спорта, где тренируется глазомер, зрительная память и координация. Хочу сказать большое спасибо организаторам мероприятия и компетентным членам жюри!» — поделилась своими впечатлениями победитель Наталья Булаева.

Победители и призеры первенства среди мужчин и женщин получили грамоты и денежные премии. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации ГРПЗ.