Мэрия Рязани ищет наследников девяти жилых помещений

Им нужно обратиться в управление энергетики и ЖКХ.

Мэрия Рязани ищет наследников девяти жилых помещений. Информация опубликована в «Рязанских ведомостях».

Речь идет о помещениях:

квартире № 36, расположенной по адресу: Рязань, улица Дзержинского, дом № 30. Собственником являлась Никулина Елена Сергеевна, умершая 17.04.2021;

квартире № 2, расположенной по адресу: Рязань, улица Радищева, дом № 10, собственником являлась Сяутилайте Кристина, умершая 26.09.2023;

½ доле в праве на квартиру № 29, расположенную по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 164а, собственником являлся Молчанов Юрий Васильевич, умерший 08.04.2005;

½ доле в праве на квартиру № 29, расположенную по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 164а, собственником являлась Молчанова Светлана Борисовна, умершая 21.04.1997;

квартире № 19, расположенной по адресу: Рязань, улица Сельских Строителей, дом № 6, собственником являлась Дорохова Елена Владимировна, умершая 14.02.2010;

квартире № 34, расположенной по адресу: Рязань, улица Бирюзова, дом 3 корпус 2, собственником являлся Демьянчиков Владимир Михайлович, умерший 06.11.2021;

квартире № 69, расположенной по адресу: Рязань, улица Бирюзова, дом № 14, собственником являлся Еремеев Юрий Львович, умерший 18.05.2010;

квартире № 129, расположенной по адресу: Рязань, улица Интернациональная, дом № 7, собственником являлся Тришкин Андрей Васильевич, умерший 06.06.2020;

квартире № 182, расположенной по адресу: Рязань, улица Станкозаводская, дом № 28/9, собственником являлась Болдина Вера Николаевна, умершая 15.08.2019;

квартире № 51, расположенной по адресу: Рязань, улица Старореченская, дом № 15 корпус 1, собственником являлся Медведев Сергей Владимирович, умерший 18.11.2021.

При объявлении наследников или лиц, имеющих о них сведения, нужно обратиться в в управление энергетики и ЖКХ мэрии Рязани (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Срок обращения — 30 дней с момента публикации.