МЧС напомнило россиянам о технике безопасности во время сплавов

Соблюдение правил может спасти жизнь.

МЧС напомнило россиянам о технике безопасности во время сплавов. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Еще до наступления тепла люди начинают плавать на лодках, сапах и байдарках. Не все любители водных путешествий знают правила, которые помогут избежать неприятных последствий.

Спасатели подготовили основные пункты для безопасного сплава: