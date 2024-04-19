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МЧС напомнило россиянам о технике безопасности во время сплавов
Соблюдение правил может спасти жизнь.

МЧС напомнило россиянам о технике безопасности во время сплавов. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Еще до наступления тепла люди начинают плавать на лодках, сапах и байдарках. Не все любители водных путешествий знают правила, которые помогут избежать неприятных последствий.

Спасатели подготовили основные пункты для безопасного сплава:

  • в первую очередь, все участники заплыва должны быть в специальных жилетах;

  • при опрокидывании судна, необходимо держаться рядом с ним для собственной опоры и ориентира спасателям;

  • на крупных судах пассажиры и экипаж полностью подчиняются старшему;

  • суда должны идти по правой стороне водоема не дальше 20 метров от берега;

  • сап-борд лучше пристегивать специальным креплением к ноге,

  • использовать шлем на мелководье и проверять исправность борда перед заплывом

  • в условиях сильной волны необходимо двигаться к ней носом, чтобы избежать опрокидывания. При спасении человека за борт необходимо подавать требуемые звуковые сигналы и принимать его на борт только с кормы.

  • подросткам до 16 лет купание на плавсредствах разрешено только под присмотром взрослых;

  • нельзя плавать в нетрезвом состоянии, а также в ночное время и в тумане.