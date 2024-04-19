МЧС напомнило россиянам о технике безопасности во время сплавов. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Еще до наступления тепла люди начинают плавать на лодках, сапах и байдарках. Не все любители водных путешествий знают правила, которые помогут избежать неприятных последствий.
Спасатели подготовили основные пункты для безопасного сплава:
в первую очередь, все участники заплыва должны быть в специальных жилетах;
при опрокидывании судна, необходимо держаться рядом с ним для собственной опоры и ориентира спасателям;
на крупных судах пассажиры и экипаж полностью подчиняются старшему;
суда должны идти по правой стороне водоема не дальше 20 метров от берега;
сап-борд лучше пристегивать специальным креплением к ноге,
использовать шлем на мелководье и проверять исправность борда перед заплывом
в условиях сильной волны необходимо двигаться к ней носом, чтобы избежать опрокидывания. При спасении человека за борт необходимо подавать требуемые звуковые сигналы и принимать его на борт только с кормы.
подросткам до 16 лет купание на плавсредствах разрешено только под присмотром взрослых;
нельзя плавать в нетрезвом состоянии, а также в ночное время и в тумане.