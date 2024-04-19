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Малков поздравил рязанцев с Днем местного самоуправления
В пятницу, 19 апреля, в рязанской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. На мероприятии присутствовал губернатор Павел Малков, мэр Виталий Артемов, министры, депутаты областной и гордумы, представители администрации Рязани.

В пятницу, 19 апреля, в рязанской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. На мероприятии присутствовал губернатор Павел Малков, мэр Виталий Артемов, министры, депутаты областной и гордумы, представители администрации Рязани.

Поздравляя присутствующих с праздником, Малков подчеркнул, что города и села развиваются благодаря работе сотрудников муниципальных администраций. Именно к ним в первую очередь за помощью и советом идут местные жители, им рассказывают о проблемах.

«Наш президент принял очень важное решение, направленное на повышение статуса сотрудника муниципальной службы: всероссийские премии, звания. На госуровне приняты программы по развитию муниципальных образований, и все они работают в Рязанской области. Благодарю также ТОСы и сельских старост за их инициативы. На них всегда лежит огромный объем работы и они его выполняют», — обратился к присутствующим Малков.

Губернатор напомнил, что в регионе особое место занимает программа поддержки местных инициатив. Во многих населенных пунктах реализовать ее помогли сотрудники органов местного самоуправления.

«Уже реализовано более тысячи проектов: появляются новые детские и спортивные площадки, приводятся в порядок места воинских захоронений, благоустраиваются парки и скверы. В 2024 году дополнительно выделили 50 млн рублей. Следующий год юбилейный 80 лет со дня победы и уже сейчас активно готовимся: продолжится благоустройство Богородского мемориального кладбища, в Новомичуринске появится памятник погибшим участникам СВО, в других районах тоже есть свои проекты. Важно, что это все инициатива жителей и ее надо поддерживать», — подчеркнул Малков.

Особо отличившимся сотрудникам муниципальных служб Павел Малков вручил региональные награды.