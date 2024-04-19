Лавров раскрыл условия Стамбульского договора с Украиной

Отмечается, что между странами были достигнуты соглашения, среди которых применение пятой статьи НАТО к Украине, за исключением Крыма и Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл условия Стамбульского договора с Украиной. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что между странами были достигнуты соглашения, среди которых применение пятой статьи НАТО к Украине, за исключением Крыма и Донбасса.

Также в нем зафиксировали отсутствие иностранных военных баз на территории Украины.

По словам Лаврова, эти условия являются ключевыми для обеспечения безопасности.