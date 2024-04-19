Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

Также правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, облагаемой ввозной пошлиной.

В пятницу, 19 апреля, кабмин РФ повысил ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран с 0,04 до 0,1 евро за литр. Об этом сообщает ТАСС.

Также правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, которая облагается таможенной пошлиной. Отмечается, что под ограничения попадут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии.