25-летнюю рязанку осудят за ложный донос
Возбуждено уголовное дело.
25-летнюю рязанку осудят за ложный донос. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на полицию Сараевского района.
Отмечается, что местная жительница взяла в кредит чуть более 50 тысяч рублей и решила его не выплачивать.
Когда к ней пришли судебные приставы, рязанка написала заявление в полицию о том, что это мошенники оформили на ее имя банковскую карту и потратили все деньги.
Установлено, что она все придумала.
Возбуждено уголовное дело.