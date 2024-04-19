25-летнюю рязанку осудят за ложный донос

Возбуждено уголовное дело.

25-летнюю рязанку осудят за ложный донос. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на полицию Сараевского района.

Отмечается, что местная жительница взяла в кредит чуть более 50 тысяч рублей и решила его не выплачивать.

Когда к ней пришли судебные приставы, рязанка написала заявление в полицию о том, что это мошенники оформили на ее имя банковскую карту и потратили все деньги.

Установлено, что она все придумала.

Возбуждено уголовное дело.