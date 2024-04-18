Жителя Рязанского района осудили за сбыт наркотиков
Его района приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Жителя Рязанского района осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Суд установил, что в мае 2022 года мужчина решил заняться деятельностью, связанной с незаконным сбытом наркотиков. Для этого он приобрел запрещенные вещества через Интернет.
Получив наркотики, мужчина продал часть из них знакомому. При попытке сбыть вещества в крупном размере на территории Рязанского района, мужчину задержали.
Жителя Рязанского района приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.