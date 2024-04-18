Жительница Санкт-Петербурга пыталась выйти за борт во время полета из Сочи

В качестве наказания ей назначили обязательные работы.

Жительница Санкт-Петербурга пыталась выйти за борт во время полета из Сочи. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

26-летняя туристка в состоянии алкогольного опьянения закурила в самолете. После запрета работников авиакомпании, она стала открывать запасной выход в хвосте.

Когда дебоширку попытались унять, она несколько раз ударила стюардесс. Пилоты были вынуждены экстренно приземлиться в Саратове и передать нарушительницу полиции.

На суде пассажирка признала свою вину и заявила, что не помнит всех событий того дня. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото и видео: Telegram-канал «Краснодар и край»