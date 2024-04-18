Зеленский признал преимущество российских войск на фронте

Политик заявил, что ВС России ощущают свою силу во всем, что касается «вооруженной составляющей».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза признал продвижение российских военных на фронте и потребовал от Запада еще больше поддержки. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил, что ВС России ощущают свою силу во всем, что касается «вооруженной составляющей».

«Нужно предоставить Киеву снаряды, технику, дроны и все, что помогло бы держать фронт», — сказал он.