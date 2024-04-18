Владельцы гаражей на территории Торгового городка сообщили о незаконности сноса

Отмечается, что сооружения вскрывают и вывозят личные вещи.

Владельцы гаражей на территории Торгового городка сообщили о незаконности сноса. Об этом написала в редакцию РЗН. Инфо читательница.

Отмечается, что сооружения вскрывают и вывозят личные вещи.

«Представители администрации пообещали, что вывоз будет приостановлен до выяснения всех деталей. Но когда люди разошлись, они снова пригнали технику и продолжили вывозить вещи», — сообщила девушка.

Напомним, ранее рязанская мэрия опубликовала на своем сайте информацию, что гаражи рядом с Торговым городком снесут. Как сообщила горадминистрация, гаражи построены незаконно.