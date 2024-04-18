В Уфе женщина зарезала знакомую

Напавшую заключили под стражу.

В Уфе женщина зарезала знакомую. Об этом в четверг, 18 апреля, написал следком по Республике Башкортостан.

8 апреля 2024 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 62-летней женщины с ножевыми ранениями. Специалисты выяснили, что у потерпевшей пропала банковская карта и телефон. По операциям с платежного средства была найдена и задержана подозреваемая.

По предварительной информации, уфимка познакомилась с жительницей Иглино. Сельчанка пригласила новую подругу к себе в гости. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого 39-летняя гостья дважды ударила ножом пожилую женщину в шею. Затем забрала карточку и телефон.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщину заключили под стражу.