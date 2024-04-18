В сети появилось видео с моментом наезда на автомобили на улице 3-и Бутырки в Рязани

Напомним, инцидент случился 16 апреля. Отмечается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В сети появилось видео с моментом наезда на автомобили на улице 3-и Бутырки в Рязани. Его опубликовал Telegram-канал RU_CHP.

«Тихий рязанский двор, на часах 6:55 утра. Вот как они это делают?» — подписал автор.

Напомним, инцидент случился 16 апреля. Отмечается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.