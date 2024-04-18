В СБУ заявили о предотвращенном покушении на Владимира Зеленского

Уточняется, что между собой взаимодействовали СБУ, офис Генпрокурора Украины и польские правоохранители. Задержан гражданин Польши.

В СБУ заявили о предотвращенном покушении на Владимира Зеленского. Об этом сообщило ТАСС .

Уточняется, что между собой взаимодействовали СБУ, офис Генпрокурора Украины и польские правоохранители. Задержан гражданин Польши, который, по сообщению службы, был связан с РФ. По версии следствия, мужчина планировал сбор информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что, по их мнению, должно было помочь в совершении указанного мероприятия. «Это должно было, среди прочего, помочь спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского», — уточняется в публикации.

Отмечается, что СБУ и украинская прокуратура предварительно предупредили польских коллег о якобы готовишемся покушении. По сообщению украинского ведомства, прокуратура Польши взяла подозреваемого под стражу. Его обвинили по статье 130 параграфа 3 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Республике Польша).