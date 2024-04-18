В Рыбном пьяный мужчина грозился зарезать жену

Все случилось из-за того, что супруги болели за разные футбольные команды.

В Рыбном пьяный мужчина грозился зарезать жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 58-летний мужчина дома с 49-летней супругой распивали алкоголь за просмотром футбольного матча по телевизору. Супруги болели за разные команды. На фоне игры между мужем и женой возник конфликт. В ходе словесной ссоры мужчина схватился за нож и начал высказывать супруге угрозы. Женщина испугалась и обратилась за помощью в полицию. Прибывшие сотрудники полиции нейтрализовали опасный конфликт.

Возбуждено уголовное дело.