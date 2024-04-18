В Рязанской области снизилась инфляция до 6,93%

Отмечается, что годовой рост цен в регионе замедлился в связи с расширением предложения ряда продовольственных товаров.

В Рязанской области снизилась инфляция до 6,93%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что годовой рост цен в регионе замедлился в связи с расширением предложения ряда продовольственных товаров.

По данным регулятора, базовая инфляция в Рязанской области в марте увеличилась до 7,22%, но годовая снизилась.