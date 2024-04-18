Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
17°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 299
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 707
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 014
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области снизилась инфляция до 6,93%
Отмечается, что годовой рост цен в регионе замедлился в связи с расширением предложения ряда продовольственных товаров.

В Рязанской области снизилась инфляция до 6,93%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что годовой рост цен в регионе замедлился в связи с расширением предложения ряда продовольственных товаров.

По данным регулятора, базовая инфляция в Рязанской области в марте увеличилась до 7,22%, но годовая снизилась.