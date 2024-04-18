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В Рязанской области росгвардейцы поймали пьяного водителя
Его передали сотрудникам ГИБДД.

В Рязанской области росгвардейцы поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд Росгвардии патрулировал улицы Тумы Клепиковского района, сотрудники обратили внимание на автомобиль «Mitsubishi Carisma».

Отмечается, что машина создавала аварийную ситуацию на дороге.

Росгвардейцы остановили иномарку, за рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Его передали сотрудникам ГИБДД.