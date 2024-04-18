В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности»

Отмечается, что за нарушения водителей и пассажиров будут штрафовать на одну тысячу рублей.

В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В четверг, 18 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия «Ремни безопасности». Они направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Отмечается, что за нарушения водителей и пассажиров будут штрафовать на одну тысячу рублей.

Также в четверг в Рязанской области проводятся рейды «Тонировка».

Рязанцам напомнили, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.