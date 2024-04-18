В Рязанской области осудили мужчину за ложные сообщения о бомбе в автобусе

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев и возложением определенных обязанностей.

В Рязанской области осудили мужчину за ложные сообщения о бомбе в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 13 декабря 2022 года пьяный мужчин позвонил на номер единой диспетчерской службы Сараевского района и сообщил, что в пассажирском автобусе по маршруту «Рязань — Владимир» заложено взрывное устройство, которое по прибытии на конечную станцию взорвется.

Отмечается, что после проверки информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев и возложением определенных обязанностей.