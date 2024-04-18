В Рязани задержали 17-летнего подростка за пособничество телефонным мошенникам

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 17-летнего подростка за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились 85-летняя и 91-летняя рязанки, которые стали жертвами мошенников по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Женщины отдали неизвестной девушке 1 304 500 и 100 000 рублей.

Установлено, что забирала деньги — 17-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело.