В Рязани задержали 17-летнего подростка за пособничество телефонным мошенникам
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали 17-летнего подростка за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратились 85-летняя и 91-летняя рязанки, которые стали жертвами мошенников по схеме «Ваш родственник попал в беду».
Женщины отдали неизвестной девушке 1 304 500 и 100 000 рублей.
Установлено, что забирала деньги — 17-летняя местная жительница.
Возбуждено уголовное дело.