В Рязани осудят мужчину, оскорбившего россиян после теракта в «Крокусе»

В ходе взаимодействия с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД удалось установить его местонахождение, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Его направили в суд.

В Рязани осудят мужчину, оскорбившего россиян после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 24 марта в одной из социальных сетей пользователи выражали соболезнования жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл» Московской области. Один из пользователей разместил комментарий, в котором оскорбил российских граждан.

В ходе взаимодействия с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД удалось установить его местонахождение, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Его направили в суд.