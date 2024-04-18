В Рязани Ока понизилась на 25 сантиметров
Уровень воды составляет 450 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани Ока понизилась на 25 сантиметров. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Уровень воды составляет 450 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань Ока убавилась на 22 см до 564 см;
- в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 5 см и составляет 655 см;
- в Мокше у Кадома уровень воды понизился на один см и составляет 617 см.
По данным МЧС, на контроле находится подтопление шести низководных мостов, шести дорог и 231 приусадебного участка.