В Рязани на Северной окружной ограничат движение транспорта

Это связано с техническим обслуживанием моста через Трубеж.

В Рязани на Северной окружной ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил региональный минтранс.

Проезд закроют из-за технического обслуживания разводного вертикально-подъёмного моста через реку Трубеж.

Добраться через переправу на Северном обходе будет нельзя:

с 23:00 25 апреля до 5:00 26 апреля 2024 г.

с 23:00 26 апреля до 5:00 27 апреля 2024 г.

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании поездок.

Фото: Минтранс Рязанской области.