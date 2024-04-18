В Рязани на Северной окружной ограничат движение транспорта
Это связано с техническим обслуживанием моста через Трубеж.
В Рязани на Северной окружной ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил региональный минтранс.
Проезд закроют из-за технического обслуживания разводного вертикально-подъёмного моста через реку Трубеж.
Добраться через переправу на Северном обходе будет нельзя:
с 23:00 25 апреля до 5:00 26 апреля 2024 г.
с 23:00 26 апреля до 5:00 27 апреля 2024 г.
Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании поездок.
Фото: Минтранс Рязанской области.