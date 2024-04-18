В Рязани на гендиректора строительной компании возбудили дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Его долг перед работниками составляет 7 млн рублей.

В Рязани на гендиректора строительной компании возбудили дело из-за невыплаты зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года генеральный директор организации не выплатил зарплату 15 работникам на общую сумму более 7 млн рублей. Отмечается, что при этом у мужчины были средства для погашения задолженности перед рабочими.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий руководства организации. Следователями анализируется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по зарплате.