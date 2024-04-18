В России расширили список жизненно важных препаратов

Всего в перечень входят 800 препаратов.

В России расширили список жизненно важных препаратов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на документ.

Отмечается, что добавили три препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями.

Кроме того, для пациентов с рассеянным склерозом в перечень включили еще два лекарства.

Всего в список входят 800 препаратов, которые проходят все стадии производства в России.