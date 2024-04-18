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В России побит рекорд продаж машин, привезенных по параллельному импорту
Они составляют 15% от всех купленных автомобилей.

В России побит рекорд продаж машин, привезенных по параллельному импорту. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

По данным специалистов, количество таких автомобилей в марте, составило 15% от всех зарегистрированных 157 200 легковых и легких коммерческих машин.

Прошлый рекорд был зафиксирован в феврале, когда из зарегистрированных 105 700 новых транспортных средств 16% были ввезены по параллельным каналам.

Эксперты предполагают в ближайшее время снижение регистраций этой категории автомобилей из-за действия новых правил.

Самыми популярными марками в структуре параллельного импорта в марте стали китайские Li Xiang и Geely, на них пришлось 15% и 11% соответственно. На третьем месте расположилась Toyota (10%), далее идут Hyundai (8%) и Kia (7%). В модельном рейтинге лидируют Geely Monjaro, Li Xiang L7 и L9, Zeekr 001 и Kia Sportage.