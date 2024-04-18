В Подмосковье осудили экс-курсанта МЧС за изнасилование и убийство девочки

Мужчину подозревают еще в нескольких преступлениях.

В Подмосковье осудили экс-курсанта МЧС за изнасилование и убийство девочки. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе местного следкома.

Инцидент произошел 31 июля 2022 года в Железногорске у Кантатского водохранилища. 21-летний молодой человек напал на прохожую 16-летнюю девушку. Преступник ударил несовершеннолетнюю, изнасиловал и засыпал гравием, от чего жертва задохнулась.

В июле того же года красноярец совершил похожее нападение в том же месте. От его рук пострадала 19-летняя горожанка. Злоумышленник подкараулил ее и ударил камнем по голове. Та упала на землю, но не потеряла сознание и сумела скрыться от нападавшего.

Тем же летом молодой человек похитил вещи у отдыхавших на пляже местных жителей, на сумму 28 тысяч рублей.

Полиция проверила более 10 тысяч мужчин, было проведено более двух тысяч судебных генетических экспертиз.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 21 году с отбыванием наказания в колонии строгого режима.