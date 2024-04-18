Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
17°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 299
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 707
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 013
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Подмосковье осудили экс-курсанта МЧС за изнасилование и убийство девочки
Мужчину подозревают еще в нескольких преступлениях.

В Подмосковье осудили экс-курсанта МЧС за изнасилование и убийство девочки. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе местного следкома.

Инцидент произошел 31 июля 2022 года в Железногорске у Кантатского водохранилища. 21-летний молодой человек напал на прохожую 16-летнюю девушку. Преступник ударил несовершеннолетнюю, изнасиловал и засыпал гравием, от чего жертва задохнулась.

В июле того же года красноярец совершил похожее нападение в том же месте. От его рук пострадала 19-летняя горожанка. Злоумышленник подкараулил ее и ударил камнем по голове. Та упала на землю, но не потеряла сознание и сумела скрыться от нападавшего.

Тем же летом молодой человек похитил вещи у отдыхавших на пляже местных жителей, на сумму 28 тысяч рублей.

Полиция проверила более 10 тысяч мужчин, было проведено более двух тысяч судебных генетических экспертиз.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 21 году с отбыванием наказания в колонии строгого режима.