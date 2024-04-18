В Москве мигрант ударил ножом 24-летнего мужчину, он погиб в больнице
В Москве мигрант ударил ножом 24-летнего мужчину, он погиб в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, погибший приехал в гости к невесте и заметил стоящий на тротуаре автомобиль. Он сделал замечание водителю, начался конфликт. В ходе словесной перепалки мигрант несколько раз ударил москвича ножом и скрылся.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с раной паха и живота, а также отеком мозга. Он скончался.
Преступника разыскивает полиция.
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