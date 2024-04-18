В Минобрнауки сообщили об изменениях в экзамене по русскому языку для иностранцев

«Нужно усилить контроль за качеством проведения экзамена», — уточнили в ведомстве.

В Минобрнауки сообщили об изменениях в экзамене по русскому языку для иностранцев. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

По его словам, в каждом регионе России будет конкретный местный вуз, отвечающий за проведение экзамена по русскому языку для мигрантов.

«Нужно усилить контроль за качеством проведения экзамена», — уточнили в ведомстве.