В майские праздники пустят дополнительные экспрессы «Рязань-Москва»
С 26 апреля по 13 мая назначили 84 поезда.
В майские праздники пустят дополнительные экспрессы «Рязань-Москва». Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Отмечается, что совместно с МЖД внесены изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни.
С 26 апреля по 13 мая назначили 84 поезда.
- № 7050 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая;
- № 7052 Москва — Рязань-2: 27 апреля, 8 мая;
- № 7051 Рязань-2 — Москва: 1 мая;
- № 7021 Рязань — Москва: 2, 13 мая.