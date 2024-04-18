Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
16°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.09 -0.23 19/04
ЦБ EUR 100.53 0.25 19/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 395
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 798
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 602
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 825
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ленобласти рецидивист изнасиловал медсестру
Женщине оказали медицинскую помощь.

В Ленобласти рецидивист изнасиловал медсестру. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

49-летняя жительница деревни Ахматова Гора вышла на прогулку с собакой. На улице 24-летний прохожий ударил женщину ногой по голове и силой увел в ее же дом.

Злоумышленник продолжал бить пострадавшую и изнасиловал ее под угрозой расправы.

Подозреваемого задержали в селе Старая Ладога. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям «Кража» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении рецидивиста решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Женщине оказали медицинскую помощь.

Фото: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»