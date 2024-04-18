В Ленобласти рецидивист изнасиловал медсестру

Женщине оказали медицинскую помощь.

В Ленобласти рецидивист изнасиловал медсестру. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

49-летняя жительница деревни Ахматова Гора вышла на прогулку с собакой. На улице 24-летний прохожий ударил женщину ногой по голове и силой увел в ее же дом.

Злоумышленник продолжал бить пострадавшую и изнасиловал ее под угрозой расправы.

Подозреваемого задержали в селе Старая Ладога. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям «Кража» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении рецидивиста решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Женщине оказали медицинскую помощь.

Фото: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»