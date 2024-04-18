В Госдуме предложили обязать операторов заранее сообщать об изъятии номера

Отмечается, что без предупреждения номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику.

В Госдуме предложили обязать операторов заранее сообщать об изъятии номера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.

По его словам, с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи», согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней.

Чернышов отметил, что без предупреждения номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику.