В Еврейской автономной области мужчина открыл стрельбу по экипажу полиции

В Еврейской автономной области пьяный мужчина открыл стрельбу по экипажу полиции. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в четверг, 18 апреля. В полицию обратилась 29-летняя жительница села Амурзет. Она рассказала, что выпивший родственник угрожал ей физической расправой с применением оружия.

На вызов приехали трое полицейских. По ним мужчина открыл огонь с крыльца жилого дома из гладкоствольного ружья, уточняет пресс-служба ведомства. Двое полицейских получили ранения, их доставили в больницу. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Открывший огонь погиб.

На место прибыл исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Алан Гецати. Проводится процессуальная проверка. Прокуратура области контролирует ее ход и результаты.