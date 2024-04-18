В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Касимовском районе пострадал водитель

Авария произошла в четверг, 18 апреля.

В ДТП в Касимовском районе пострадал водитель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 18 апреля, примерно в 10:30, на 256 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительной информации, 31-летний житель Касимовского района на Hyundai Solaris съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате водитель с травмами обратился за медицинской помощью. Уточняется, что от более тяжких последствий его спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

По факту аварии полиция начала проверку.