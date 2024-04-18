В Борках мать и девятилетняя девочка оказались отрезанными от суши в своем доме

Семья находилась в водному плену четверо суток.

В Рязани спасли семью, находившуюся в водном плену четверо суток. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Инцидент произошел в Борках. Семья, состоявшая из матери и девятилетней девочки, была отрезана от суши в собственном доме.

«Вызволять ее приехали активисты Народного фронта вместе с сотрудниками аварийно-спасательной службы управления ГО и ЧС администрации Рязани. К ней во двор проложили мостки для выхода, привезли ей вещи первой необходимости», — указано в публикации.