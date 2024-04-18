Умер российский режиссер Александр Пономарев

Ему было 64 года.

Умер российский режиссер Александр Пономарев. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Пономареву было 64 года. Он выпустил более 100 спектаклей на радио, в российских и зарубежных театрах, создал театр-студию «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»).

Родился в 1960 году в Астрахани. С 1977 по 1981 годы учился в Школе-студии МХАТ, которую окончил с красным дипломом. С 1981 по 1986 работал в электротеатре «Станиславский», следующие два года трудился в театре «Эрмитаж».

Работал над постановками «Шаман и Снегурочка», «Великаны и козявки», «Таня», «Любовь и смерть Зинаиды Райх», «Блоха». В качестве режиссера на канале «Культура» поставил фильмы-спектакли «Обыкновенная жизнь», «Подвиги Великого Александра» и «Стоянка». Снимался в сериале «Однажды в Ростове» и короткометражной картине «Лист Мебиуса».

Фото: Российский академический молодежный театр