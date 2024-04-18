Умер режиссер Федор Петрухин

Члену Союза кинематографистов России было 72 года.

Умер режиссер Федор Петрухин. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Петрухину было 72 года.

В 1989 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, режиссерское отделение, мастерскую Ролана Быкова. Дебютной работой в качестве режиссера стал фильм «Дина». Петрухин снял фильмы «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух», телевизионные сериалы «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Одиссея сыщика Гурова», а также документальный фильм «Курсанты Кремля».