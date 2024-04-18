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Украина попросила у западных стран десять миллиардов долларов на оружие
Заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

Украинские власти намерены получить в 2024 году от иностранных союзников десять миллиардов долларов. Заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что деньги пойдут на производство оружия. На Украине ожидают, что западные страны дадут средства и компенсируют нехватку денег у Киева.

Камышин подчеркнул, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса составляют около 20 миллиардов долларов, а у Украины есть только шесть миллиардов на закупку оружия.