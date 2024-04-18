Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной результатам двухдневного саммита ЕС, пишет РИА Новости.

По словам политика, в рамках альянса есть возможность поставить Киеву дополнительные системы.

«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна — наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — сказал Шольц во время пресс-конференции. Канцлер ФРГ добавил, что в ходе саммита выступил с соответствующей инициативой.