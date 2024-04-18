Рязанский суд признал банкротом компанию «Миравто» из-за долга в 38 млн рублей

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рязанский суд признал банкротом компанию «Миравто» из-за долга в 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба рязанского Арбитражного суда.

Отмечается, что признать компанию банкротом требовало ООО «Диалика».

«Временным управляющим ООО „Миравто“ велся реестр требований кредитов должника. В реестр включены требования кредиторов на общую сумму 38 245 080 руб», — отметили в сообщении.

Компанию признали банкротом. Решение суда пока не вступило в законную силу.