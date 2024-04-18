Рязанский минспорт стал финалистом конкурса «Спорт Бизнес Консалтинг»

Рязанский минспорт стал финалистом конкурса «Спорт Бизнес Консалтинг». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Региональный минспорт стал финалистом профессионального конкурса в области спортивного бизнеса и управления — Премия «Спорт Бизнес Консалтинг». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 17 апреля в московском концертном зале «Академия».

Рязанская область стала финалистом в номинациях «Спортивный регион года», а также «Корпоративное событие года» (Спартакиада среди сотрудников ГК «Автоимпорт»).

Отмечается, что премия СБК проводится уже в седьмой раз и объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Всего на премию была представлена 841 заявка в 31 номинации. В каждой номинации кейсы оценивала независимая коллегия жюри, а всего в определении лауреатов участвовали 248 экспертов.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.