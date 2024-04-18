Рязанские предприниматели смогут узнать о льготных ставках при помощи приложения

Речь идет о сервисе «Льготы УСН».

Предприниматели, работающие по упрощеннной системе налогообложения (УСН), смогут быстро узнать о льготных ставках для своего бизнеса при помощи специального сервиса. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Рязанской области.

Интерактивный сервис « Льготы УСН », который разработали сотрудники регионального УФНС, доступен на сайте Агентства развития бизнеса.

«Новым полезным инструментом могут воспользоваться налогоплательщики региона, применявшие в 2023 году упрощенную систему налогообложения», — пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Для работы с приложением необходимо ввести ИНН налогоплательщика. Отмечается, что информация о льготах предоставляется в соответствии с Законами Рязанской области от 5 августа 2015 года № 52-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении УСН и (или) ПСН на территории Рязанской области» и от 21 июля 2016 года № 35-ОЗ «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением УСН, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области».

Напомним, что индивидуальные предприниматели должны предоставить декларации по УСН за 2023 год не позднее 25 апреля.