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Рязанские предприниматели смогут узнать о льготных ставках при помощи приложения
Речь идет о сервисе «Льготы УСН».

Предприниматели, работающие по упрощеннной системе налогообложения (УСН), смогут быстро узнать о льготных ставках для своего бизнеса при помощи специального сервиса. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Рязанской области.

Интерактивный сервис «Льготы УСН», который разработали сотрудники регионального УФНС, доступен на сайте Агентства развития бизнеса.

«Новым полезным инструментом могут воспользоваться налогоплательщики региона, применявшие в 2023 году упрощенную систему налогообложения», — пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Для работы с приложением необходимо ввести ИНН налогоплательщика. Отмечается, что информация о льготах предоставляется в соответствии с Законами Рязанской области от 5 августа 2015 года № 52-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении УСН и (или) ПСН на территории Рязанской области» и от 21 июля 2016 года № 35-ОЗ «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением УСН, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области».

Напомним, что индивидуальные предприниматели должны предоставить декларации по УСН за 2023 год не позднее 25 апреля.