Рязанские предприниматели смогут узнать о льготных ставках при помощи приложения

Предприниматели, работающие по упрощеннной системе налогообложения (УСН), смогут быстро узнать о льготных ставках для своего бизнеса при помощи специального сервиса. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Рязанской области.
Интерактивный сервис «
«Новым полезным инструментом могут воспользоваться налогоплательщики региона, применявшие в 2023 году упрощенную систему налогообложения», — пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Для работы с приложением необходимо ввести ИНН налогоплательщика. Отмечается, что информация о льготах предоставляется в соответствии с Законами Рязанской области от
Напомним, что индивидуальные предприниматели должны предоставить декларации по УСН за 2023 год не позднее 25 апреля.