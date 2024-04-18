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Рязанская область примет эвакуированных из Палестины
Регион разместит 50 человек.

Рязанская область примет эвакуированных из Палестины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

Кабмин распределил по регионам около 1,5 тысяч человек. В Рязанскую область приедут 50 палестинцев.

Наибольшее число (по 250 человек) примут Чечня и Башкирия. Также эвакуированных направят в Липецкую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Татарстан.

«МЧС России [поручено] осуществлять распределение по субъектам РФ граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из Государства Палестина в РФ, согласно приложению», — говорится в документе. Властям регионов должны обеспечить прием эвакуированных.