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Рязанцев пригласили на «Большую уборку» 20 апреля
В субботу, 20 апреля, во всех районах города пройдет «Большая уборка».

Рязанцев пригласили на «Большую уборку» 20 апреля. Об этом сообщает сайт мэрии.

В субботу, 20 апреля, во всех районах города пройдет «Большая уборка». Администрация Рязани приглашает горожан присоединиться к городскому субботнику на одной из 100 локаций. Можно выбрать и любое другое место, которого нет на интерактивной карте, заполнив форму Экологического Рязанского Альянса.

«С коллегами решили, что на предстоящей „Большой уборке“ руководство администрации города будет работать в Парке братства по оружию, в микрорайоне Приокский. Вместе с префектами приглашаю всех, у кого есть возможность и желание сделать родной город чище также определиться с выбором!», — отметил Виталий Артемов.

О местах проведения «Большой уборки» можно узнать по ссылке.