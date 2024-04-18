Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
16°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.09 -0.23 19/04
ЦБ EUR 100.53 0.25 19/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 395
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 798
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 599
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 824
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников, направленной на ветеранов Великой Отечественной Войны
Полицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников, направленной на ветеранов Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Отмечается, что мошенники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются. Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты.

Полицейские просят рязанцев быть бдительными и предупредить об этом своих близких.