Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников, направленной на ветеранов Великой Отечественной Войны

Полицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенников, направленной на ветеранов Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Отмечается, что мошенники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются. Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты.

Полицейские просят рязанцев быть бдительными и предупредить об этом своих близких.