Россиянам рассказали, для чего банки навязывают кредитки

Финансовые организации зарабатывают с каждой операции по такой карте.

Россиянам рассказали, для чего банки навязывают кредитки. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина.

По его словам, кредитные карты остаются для финансовых организаций одним из немногих способов заработка. Банки получают вознаграждение за каждую операцию по ним, поэтому стимулируют клиентов активнее тратить деньги даже во время льготного периода.

Банки ставят заградительные комиссии и требуют, чтобы, заемщик ежемесячно тратил не менее определенной суммы.

«Тем самым банки стимулируют клиентов пользоваться этим финансовым инструментом и минимально на них зарабатывают. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него „три шкуры“», — подытожил финансист.