Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
17°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 299
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 707
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 011
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, для чего банки навязывают кредитки
Финансовые организации зарабатывают с каждой операции по такой карте.

Россиянам рассказали, для чего банки навязывают кредитки. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина.

По его словам, кредитные карты остаются для финансовых организаций одним из немногих способов заработка. Банки получают вознаграждение за каждую операцию по ним, поэтому стимулируют клиентов активнее тратить деньги даже во время льготного периода.

Банки ставят заградительные комиссии и требуют, чтобы, заемщик ежемесячно тратил не менее определенной суммы.

«Тем самым банки стимулируют клиентов пользоваться этим финансовым инструментом и минимально на них зарабатывают. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него „три шкуры“», — подытожил финансист.