Россиян больше всего волнует качество обуви, молока и пива

Для проверки покупатели используют приложение «Честный знак».

Россиян больше всего волнует качество обуви, молока и пива. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий.

Специалисты провели анализ на основе данных из приложения «Честный знак». Покупатели с января по март проверили молочные продукты 6,5 млн раз, обувь — 3 млн, пиво — 2,3 млн. Топ-5 замкнули одежда и табак.

«Среди самых внимательных и требовательных к качеству покупки пользователей приложения — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Белгородской и Московской областей, а также Нижегородской и Ростовской областей. На данный момент приложение скачали почти 20 млн человек, которые проверили 190 млн товаров», — рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.