Родители белгородских детей пожаловались на условия в рязанском санатории

«Помещение не соответствует для проживания детей: розеток нет в комнате, нет тумбочек, нет вожатых. Больше похоже на палату для лежачих», — отмечает женщина.

Родители белгородских детей пожаловались на условия в рязанском санатории. Пост появился в группе «Новости Белгорода».

«Ребенок попал в рязанский детский туберкулезный санаторий, и условия там не самые хорошие. Помещение не соответствует для проживания детей: розеток нет в комнате, нет тумбочек, нет вожатых. Больше похоже на палату для лежачих», — отмечает женщина.

Министр регионального образования Андрей Милехин отреагировал на замечания и сообщил, что местные власти связались с руководством санатория, все бытовые вопросы решат в ближайшее время.